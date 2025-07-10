Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Boğaç Aksoy, yol arkadaşı HappyTuncay (Tuncay Sancak) ile İstanbul'dan karavanla yola çıkarak şimdiye dek 15 şehir gezdi. İkilinin hedefi ise Türkiye'nin 81 ilini dolaşmak.

Aksoy, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile kanserle yaşam konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yolculuğa çıktıklarını belirtti.

REKLAM advertisement1

"İNSANLARIN KALBİNE DOKUNACAĞIZ"

"Hayat zor olabilir ama birlikte yürüyünce her yol güzelleşir" diyen Boğaç Aksoy, bu projeyle hem insanların kalbine dokunmayı hem de Türkiye’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyi büyüterek sürdürmek istediğini söyleyen Boğaç Aksoy; "Kanseri yenmenin, otizm ve DEHB'nin bir engel değil, beynin farklı çalışmasına dair bir farkındalık olduğunu anlatmanın, zorlukların aşılabileceğini göstermenin ve mutlu olmanın sırlarını paylaşmak için bu yoldayız. Ve daha yolun başındayız" dedi.