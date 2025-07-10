Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltında
İstanbul'un Şile Belediyesine Mali Suçlar polisi operasyon yaptı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı
Giriş: 10.07.2025 - 06:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:26
Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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