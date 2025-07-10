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        Haberler Gündem Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltında

        Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltında

        İstanbul'un Şile Belediyesine Mali Suçlar polisi operasyon yaptı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 06:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:26
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        Şile Belediye Başkanı gözaltında
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        Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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