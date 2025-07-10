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        Haberler Gündem Güncel Yaya geçidinde kâbusu yaşadı! Bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı! Bisikletli yaşlı adam hayatını kaybetti!

        Düzce'de yaya geçidinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yaya geçidinden bisikletiyle geçen 64 yaşındaki Yaşar Kubal'a bir minibüs çarptı. Kubal, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:01
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        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
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        Düzce'de yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre otoban bağlantı yolu Darıcı Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidini kullanarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yaşar Kubal'a (64), E.Y. idaresindeki minibüs çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik şeridi çekilerek yol güvenliği sağlandı.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Kubal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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