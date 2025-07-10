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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump: Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum

        ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos'tan itibaren bakır ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, "Aptal ve uyuşuk liderler bakır endüstrisini yok etti. Bu yüzde 50'lik tarife Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 07:40 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:46
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        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında Trump, "Sağlam bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum" ifadesini kullandı.

        Trump, bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hipersonik silahlar için gerekli olduğunu belirterek, bu metalin Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu vurguladı.

        "BİDEN YÖNETİMİNİN DÜŞÜNCESİZ DAVRANIŞINI VE APTALLIĞINI TERSİNE ÇEVİRECEK"

        "Aptal ve uyuşuk liderlerin" bakır endüstrisini yok ettiğini öne süren Trump, "Bu yüzde 50'lik tarife Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak. Ne de olsa bu bizim altın çağımız" değerlendirmesinde bulundu.

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