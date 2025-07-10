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        Haberler Magazin Ferhat Göçer: Adil bir sistem istiyoruz

        Ferhat Göçer: Adil bir sistem istiyoruz

        MSG ile dijital platform Spotify arasında uzun süredir yaşanan sorunun çözülmesi için ilk adım atıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, müzik sektörünün bot yükleme ve playlist listelerinin rüşvetle oluşturulduğu yönündeki iddiaların da yer aldığı bir çok konu başlığı masaya yatırıldı. MSG Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:53
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        Habertürk'ün Ferhat Göçer ile haziranda yaptığı röportaj sonrasında gündeme getirdiği 'Spotify Sorunu' sonrasında görüşme gelişmesi yaşandı. Uzun zamandır görüşme talebine dönüş yapmayan İsveç menşeli dijital platform Spotify, geçtiğimiz günlerde toplantı yapılmasını kabul etmişti.

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        Dijital müzik ekosisteminde yaşanan dönüşüme yön vermek ve eser sahiplerinin haklarını daha etkin şekilde savunmak amacıyla önemli adımlar atan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), Spotify’ın üst düzey yöneticileriyle stratejik bir toplantı gerçekleştirdi.

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        Söz konusu temas, MSG’nin geçtiğimiz aylarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebiyle ve yoğun katılımla düzenlediği, sektörde geniş yankı uyandıran 'Dijital Müzik Platformları Çalıştayı' kapsamında duyurulmuştu. 100'den fazla sektör temsilcisinin katıldığı çalıştayda, dijital müzik platformlarıyla yaşanan sorunlar açıkça ele alınmış, Spotify ile yapıcı bir diyalog kurulması yönünde güçlü bir irade ortaya konmuştu.

        MSG Başkanı Ferhat Göçer

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        Bu çağrının somut bir sonucu olarak gerçekleşen toplantıya, MSG adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu katılırken, Spotify tarafı ise yurt dışından üç üst düzey yöneticiyle temsil edildi. Görüşme, Türkiye müzik endüstrisinin geleceğine yön verecek yapıcı ve stratejik bir diyalog ortamında gerçekleşti.

        MSG Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu

        Toplantıda, Türkiye’deki sanatçılar ve eser sahiplerinin Spotify’dan beklentileri detaylı şekilde aktarılırken; Dijital Müzik Platformları Çalıştayı raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüş ve talepleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma da ana gündem başlıkları arasında yer aldı.

        Bu çerçevede, MSG aşağıdaki temel görüş ve önerilerini Spotify yetkilileriyle paylaştı.

        ♦ Editoryal Playlist Şeffaflığı ve Manipülasyon İddiaları

        Spotify’ın çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlanması gerektiği vurgulandı. Playlist satışı ve bot dinlenme gibi etik dışı manipülasyon iddialarının sektörde ciddi güven kayıplarına yol açtığı, bu nedenle önleyici politikaların acilen hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

        ♦ Türkiye’deki Abonelik Fiyatlandırma Politikaları

        MSG tarafından müzik sektörünün abonelik fiyatlarının güncellenmesine yönelik beklentisi aktarıldı. Ayrıca, Türkiye’deki müzik tüketicilerinin alışkanlık ve eğilimlerini ortaya koyan, MSG tarafından 2 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının sonuçları Spotify yetkilileriyle paylaşıldı.

        ♦ Türk Eser Sahiplerine Yönelik Görünürlük ve Destek Projeleri

        Toplantıda, Türk eser sahiplerinin dijital platformlarda daha fazla görünürlük kazanmasını ve desteklenmesini amaçlayan projeler de gündeme geldi. Bu doğrultuda, Spotify’ın global ölçekte yürüttüğü 'Noteable' programının Türkiye’ye özel bir versiyonu olan 'Noteable Türkiye' projesi önerildi. Proje kapsamında, Türk bestecilere yönelik çalma listeleri ve tanıtım mekanizmalarının geliştirilmesi, yerel müzik türlerinin platform içinde daha güçlü temsil edilmesi ve 'Live at Istanbul Studios' gibi kültürel performans projelerinin hayata geçirilmesi teklif edildi.

        ♦ İçerik Hassasiyetleri ve Toplumsal Değerler

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kamu otoriteleri tarafından önemle takip edilen içerik hassasiyetleri doğrultusunda, çalma listeleri ve şarkı seçimlerinde toplumsal değerlere duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

        Spotify yetkilileri, toplantı sırasında MSG tarafından iletilen değerlendirme, beklenti ve hassasiyetleri dikkatle not ettiklerini belirtti. Ayrıca, son dönemde kamuoyunda öne çıkan içerik hassasiyetleri ile Rekabet Kurumu tarafından başlatılan incelemeyi büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını vurguladılar. Bu doğrultuda, sürece duyarlılıkla yaklaştıklarını ve oluşabilecek tüm senaryoları kapsamlı biçimde değerlendirmekte olduklarını ifade ettiler.

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, toplantı sonrasında bir açıklamada bulundu.

        "İLETİŞİMDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

        Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini kapsayan ve müzik ekosisteminin tabanına yayılmış adil bir sistemin, iş birliği içerisinde ve kalıcı temellerle inşa edilmesidir. Ortak akılla, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital müzik düzeni kurmak istiyoruz. Spotify ile bu yönde açık bir iletişim zemini bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki bu toplantı, kalıcı ve yapıcı adımların başlangıcı olur.

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        #Spotify
        #müzik
        #ferhat göçer
        #şarkı

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