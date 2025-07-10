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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var - 10 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 07:19 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:19
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        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        BALIKESİR °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ZONGULDAK °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 39°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 33°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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