Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 28° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 29° Bursa Güneşli 29° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 29°

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Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde azalacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 35°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 36°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ZONGULDAK °C, 25°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 39°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 37°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık