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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar: Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar: Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar. Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Çelik, "Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Gelinen noktada terör örgütünün silahlarını yakması durumunda önemli bir aşama daha geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:55
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        'Süreç öngördüğümüz şekilde ilerliyor'
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

        Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "DIŞ UNSURLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANIYOR"

        Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor. Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Süreç bizim öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Hiçbir şey terörü kullanmayı meşrulaştırmaz.

        Konuyla ilgili toplumsal bir talep de vardı. Gelinen noktada terör örgütünün silahlarını yakması durumunda önemli bir aşama daha geçilmiş olacak. Silah bırakma süreci 3-5 ayı aşarsa provokasyonlara açık hale gelir. Süreçte kesinlikte üçüncü gözün devreye girmesini istemiyoruz.

        "TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLHAM KAYNAĞI OLACAK"

        Terörsüz Türkiye'nin ilham kaynağı olacağını belirten Çelik "Irak'taki silah bırakma süreciyle Suriye'deki farklı olacak" dedi. Çelik devamla şunları söyledi:

        Muhalefetin eleştirilerinden de yararlanmaya çalışıyoruz. Tabii ki herkesin fikrine ve desteğine ihtiyaç vardır. Şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek hiçbir şey olmayacak. Sonuçta devletimiz ve milletimiz için bir yol bulacağız. Devlet işinin başında bu noktada gevşeme yoktur.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #Ömer Çelik
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
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