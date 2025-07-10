Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin'de cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü; 1 polis yaralandı | Son dakika haberleri

        Mersin'de cinayet şüphelisi, polisle girdiği çatışmada öldü; 1 polis yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldürülmesi sonrası başlatılan arama çalışmalarında, katil zanlısı Hüseyin Vuruşkan, polislerle çatışmaya girdi. Çatışmada katil zanlısı öldürülürken, bir polise de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 08:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Ali Çoban cinayetinin şüphelisi olarak aranan Hüseyin Vuruşkan, kendisini yakalamak isteyen polislerle girdiği çatışmada öldü. Olayda, bir polis de vurularak yaralandı.

        İlçede 5 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda Ali Çoban'ın öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasının şüphelisi olarak aranan Hüseyin Vuruşkan, polisin takibi sonucu bir taksiyle yolculuk ettiği sırada yeri tespit edildi.

        Vuruşkan, iddiaya göre polisin dur ihtarında bulunduğu taksinin sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçmasını istedi. Polisin takibi sonucu kaçacak yeri kalmayan Vuruşkan, Adana Bulvarı'nda araçtan inerek polislerle çatışmaya girdi.

        ÇATIŞMADA ZANLI VE BİR POLİS VURULDU

        Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, çatışmada Vuruşkan ile bir polis memuru yaralandı. Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vuruşkan'ın öldüğü belirlenirken, karın bölgesinden yaralanan polis ise ambulans ile hastaneye sevk edildi.

        Vuruşkan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Yaralı polisin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Habertürk Anasayfa