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Bodrumspor - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig play-off 1. tur maçında Bodrumspor, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek adını play-off yarı finaline yazdırdı. Bodrumspor'un gollerini Cenk Şen, İsmail Köybaşı (k.k.) ve Umar Aminu kaydetti.

Giriş: 26.05.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Bodrumspor - Göztepe: 3-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan başladı. Play-off 1. tur maçında Bodrumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek adını play-off yarı finaline yazdırdı.

Bodrumspor'a turu getiren golleri 16'da Cenk Şen, 45+1'de İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 86'da Atınç Nukan'dan geldi.

Bodrumspor, play-off yarı finalinde Sakaryaspor-Eyüpspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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YARI FİNAL MAÇLARI 31 MAYIS VE 4 HAZİRAN'DA

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.

Play-off'ta yarı final maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

BODRUMSPOR: Sousa - Üzeyir, Süleyman, Ali, Cenk (Dk. 90+1 Eren), Musah Mohammed, Erkan (Dk. 68 Burak), Samet, Gökdeniz (Dk. 90+1 Hakan), Kenan (Dk. 79 Umar), Celal

GÖZTEPE: Arda - Tarık (Dk. 55 Hasic), Atınç, Arslanagiç, Emir (Dk. 55 Hikmet), İsmail, Yalçın, Palmer (Dk. 71 Traore), Mamah, Ngalina, Kvasina (Dk. 46 Yasin)

GOLLER: Dk. 16 Cenk, Dk. 45+1 İsmail (K.K), Dk. 90+9 Umar (Bodrumspor), Dk. 87 Atınç (Göztepe)

SARI KARTLAR: Samet, Süleyman, Sousa (Bodrumspor)

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