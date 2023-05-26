Bodrumspor'a turu getiren golleri 16'da Cenk Şen, 45+1'de İsmail Köybaşı (kendi kalesine) ve 90+9'da Umar Aminu kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 86'da Atınç Nukan'dan geldi.

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off'ta heyecan başladı. Play-off 1. tur maçında Bodrumspor, evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek adını play-off yarı finaline yazdırdı.

Play-off'ta yarı final maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.