18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dün saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin battığı ihbarı geldi. Bölgeye sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra gittiği 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi kurtardı. Bota çıkarılan kaçaklara, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kaçaklarla yaptıkları görüşmede, kayıp 12 kişinin olduğu bilgisine ulaştı.
HİÇBİRİNDE CAN SAMİDİ YOKTU
Ayrıca, teknede bulunan hiçbir kaçağa can simidi verilmediği, olaya ilk müdahale eden 2 sahil güvenlik botundaki görevlilerin suda çırpınan göçmenlere can simidi attıkları ve ardından da sırayla bota çıkardıkları belirtildi. Daha sonra bölgeye 1 dalış timi ve 1 sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, 1 bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçağın cansız bedenine ulaştı.
KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO'YA ANLAŞMIŞLAR
Kaçakların cenazesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Kaçakların yola çıktığı 7 metrelik fiber teknede 43 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, kaçakların organizatörlerle kişi başı 5 bin Euro karşılığı anlaştığını tespit etti.
GÖZALTI SAYISI 5´E YÜKSELDİ
Türkiye uyruklu bir kişi, yasa dışı geçişi organize edenlerden olduğu şüphesiyle, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen ve sorgusu yapılan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, soruşturma genişletildi. Daha sonra yapılan baskınlarda, 1´ü Türk, 3´ü yabancı olmak üzere, 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, gözaltına alınan kişi sayısı 5´e yükseldi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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