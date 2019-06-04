İlçede adım atacak yer kalmadı

Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar Güney Ege'ye akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü de devam etti. Güney Ege’de en çok trafiğin yaşandığı bölge ise Bodrum oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerden akın eden vatandaşlar Bodrum’un yolunu tuttu. Özellikle İstanbul kalabalığı Bodrum’a taşındı. İstanbul’da trafik yoğunluğu biterken, turizmin göz bebeği Bodrum’da ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla Bodrum’a gelen tatilciler, 4 kilometrelik yolu yaklaşık 45 dakikada geçebildi.

SAHİLLERDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Bayram tatilinin ilk gününde Bodrum sahilleri de doldu taştı. Sabah erken saatlerden itibaren plajları dolduran tatilciler, denizin keyfini çıkardı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Bodrum’a gelen vatandaşlardan bazıları ilçeyi gezmeyi tercih ederken, bazıları da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.