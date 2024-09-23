Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı - Diğer Haberleri

Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı - Diğer Haberleri

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Bodrum, Bodrum Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarı maratonun heyecanı 4-5-6 Ekim tarihlerinde ‘Bodrum’da koşmak İyi Hissettirir’ sloganı ile yaşanacak.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra her sene festival havasında geçen maraton, 3 ayrı parkurda koşulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında gerçekleşecek yarışta Bodrum Sağlık Vakfı Sağlık Atölyesi’ndeki özel çocukların el emeği çalışmalarıyla yapılacak plaketler dereceye giren sporculara takdim edilecek.

3 AYRI PARKURDA YARIŞ HEYECANI Bodrum Yarı Maratonu, 3 ayrı parkurda katılımcılara yarış heyecanı sunacak. Organizasyonda 21K, 10K ve 5’lık parkurların startı Bodrum Meydan’dan verilecek. 21K’lık parkurda sporcular, marina istikametinden devam ederek tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak. Bitez ve Konacık üzerinden küçük bir sahil turu yapıldıktan sonra Antik Tiyatro’nun basamaklarında yan yana gelinecek. Kumbahçe Sahili’ni geçecek yarışçılar, İçmeler’den dönerek finişe ulaşacak. 10K’lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak sporcular, Bodrum manzarasıyla Antik Tiyatro’ya gelecek. Eski Bodrum istikametinden Bodrum Limanı’nı ve meşhur barlar sokağını geçen yarışçılar, bitiş çizgisine gelmek için mücadele verecekler.

5K’lık parkurda marina istikametinden tarihi Myndos Kapısı’na ulaşacak yarışçılar Antik Tiyatro’nun basamaklarında yan yana gelip Bodrum manzarasında finişi görecekler.