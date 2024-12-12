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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK Sivasspor'u konuk edecek! - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK Sivasspor'u konuk edecek!

        Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum Fk, 13 Aralık Cuma (yarın) evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:59
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        Bodrum FK Sivasspor'u konuk edecek!
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        Süper Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçen düşme hattındaki Bodrum Futbol Kulübü, 16'ncı hafta karşılaşmasında yarın evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadyumu'nda Cihan Aydın yönetiminde oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 3 bin, maraton bin 500, kale arkaları 750 ve misafir tribün 975 TL olarak belirlendi.

        Ligdeki ilk yılında son 7 maçında galibiyete hasret kalıp 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alan, üst üste 3 maçını kaybeden Bodrum ekibi, 11 puanla 17'nci sırada bulunuyor. Geçen hafta evinde lider Galatasaray'a yenilen Sivasspor ise 18 puan topladı. Sivasspor maçını hedef belirleme açısından kritik bir fırsat olarak gördüklerini belirten Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "3 puanı mutlaka kazanmalıyız. Bunu hak eden bir grubumuz var. Futbolcularımız istekli, ne desek yapmaya çalışıyorlar. Samimiyetin olduğu bir ortamda doğru işler çıkacağına inanıyorum" dedi.

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