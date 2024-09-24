Bodrum FK galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor

Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Bodrum Futbol Kulübü, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Adana Demirspor’u konuk edecek.

Bodrum İlçe Stadyumu’nda mücadelenin hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor’a karşı alınan galibiyetinin ardından, evinde Adana Demirspor'u mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bodrum FK’da sakatlıkları bulunan Obekpa, Christophe Herelle ile kart cezası bulunan Fredy maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ancak takımla birlikte idmana çıkan Taylan ve Üzeyir’in durumu ise maç günü netlik kazanacak.

İSMET TAŞDEMİR: "İYİ BİR OYUNLA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor maçından galip ayrılmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu sezon yaptığımız her aksiyonun doğru olduğu bir maçı geride bıraktık, ilk deplasman galibiyetimizi aldık. Şimdi 2’de 2 yapma şansımız var. Evet, Adana Demirspor geçen seneye göre güç kaybetti. Bu hafta hocaları değişti. Muhtemelen yeni hocayla ya da mevcut olan hocalardan biriyle devam edecektir. Ama kadrolarına baktığımız zaman geçen seneki o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Buna ilave olarak oynamayan birkaç oyuncu ile kiralık verdikleri oyuncuları geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil. Özellikle deplasmanda oynadıkları maçlarda Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi, Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldılar, Antalya'da 90+8’de gol yiyip mağlup oldular. Dolayısıyla deplasmanda çok iyi oynayan bir takım, etkili de oyuncuları var. Bizim de kendimize göre etkili taraflarımız var, iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla galip gelmek istiyoruz ama dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir maç değil. Biz de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz. Özellikle sakat ve cezalı oyuncularımızın çok oluşundan dolayı biraz format değiştirdik. Çok önceden oynadığımız bir formata geri döndük gibi oldu. Değiştirebiliriz de aynı formatta da devam edebiliriz. Maç neyi getirir, neyi götürür de bilmiyoruz açıkçası. Dolayısıyla da biz hangi formatta oynarsak oynayalım, şuna inanıyoruz; mücadele gücü yüksek olduğu zaman, takım birlikteliği en üst seviyede olduğu zaman ve özellikle takım boyunu en alt seviyeye indirdiğimiz zaman biz hep başarılı oluyoruz. Onları yaptığımızda yine iyi oyunlarımızdan bir tanesini oynayıp maçı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.