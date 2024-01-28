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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrum FK: 1 - Gençlerbirliği: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 1 - Gençlerbirliği: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:42
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        Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bodrum FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla Bodrum FK kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Samet’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem gol kararını ofsayt nedeniyle iptal etti.

        57. ceza sahası içinde Kenan’ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu alan Furkan'ın ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi yapan hakem Davut Dakul Çelik golü iptal etti.

        90+7. dakikada defansın arkasına sarkan Haqi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        90+8. ceza sahası dışından Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle az farkla kornere gitti.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

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        Bodrum FK: Diogo Sousa (Dk. 77 Bahri Can Tosun), Celustka, Erkan Değişmez (Dk. 68 Haqı Osman), Samet Yalçın, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 68 Celal Dumanlı), Furkan Apaydın, Burak Çoban (Dk. 87 Pedro Brazao)

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber (90+3 Yiğit Efe Demir), Akabueze (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Ensar Kemaloğlu, Aosman (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran), Muhammed Himmet Ertürk, Amilton, Mustapha Yatabare

        Gol: Dk. 90+7 Haqı Osman

        Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Çoban, Dk. 12 Celustka, Dk. 60 Musah Mohammed, Dk. 62 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Dk. 20 Ensar Kemaloğlu, Dk. 39 Amilton, Dk. 67 Yasin Güreler, Dk. 83 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

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