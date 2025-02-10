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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bodrum FK: 0 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 0 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK ile Göztepe, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 17'ye, Göztepe ise 35'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 21:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:28
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bodrum FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 17'ye, Göztepe ise 35'e yükseltti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        11’inci dakikada Ahmed’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine gelen topu Victor Hugo kafayla arka direğe indirdi. Matsuki’nin sol ayağıyla yaptığı vuruş direğin dibinden dışarıya çıktı.

        28’inci dakikada sol kanatta Cenk’in pasıyla topla buluşan Puşcaş, ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top az farkla sağ direğin yanından dışarıya çıktı.

        41’inci dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında Seferi, Puşcaş’a pasını aktardı. Topla buluşan Puşcaş, ceza yayının hemen sağından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

        51’inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Matsuki, ceza alanı içinde topla buluştu ancak topun sağ çapraza açılmasının ardından Dennis’in sol ayağıyla yerden vuruşunda top sağ direğin hemen yanından auta çıktı.

        55’inci dakikada Bardhi’nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Okito'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten dışarıya çıktı.

        56’nci dakikada Bodrum FK’da Okita ceza yayı üzerinde topla buluştu. Rakibinden kurutulan Okito’nun sol ayağıyla yerden vuruşunda top kaleci Lis’te kaldı.

        60’ıncı dakikada Bardhi ile Bodrum FK gole yaklaştı. Ceza sahası yayı gerisinden topla buluşan Bardhi’nin vuruşunda top üst direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

        Maçta gol sesi çıkmadı ve maç golsüz sona erdi.

        STAT: Bodrum

        HAKEMLER: Yasin Kol, Seyfettin Ünal, Mehmet Kapluhan

        BODRUM FK: Sousa - Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi (Dk. 82 Dimitrov), Okita (Dk. 82 Gökdeniz), Puşçaş (Dk. 69 Celal)

        GÖZTEPE: Lis - Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Djalma Silva (Dk. 90+2 İsmail), Dennis (Dk. 90+2 Furkan), Miroshi, Hugo (Dk. 68 Tijanic), Ahmed (Dk. 68 Doğan), Matsuki (Dk. 90 Kubilay)

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