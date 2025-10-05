Bodrum Film Festivali'nde ilk gün coşkusu

3 Ekim'de başlayan ve 8 Ekim'e kadar sürecek olan Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), ilk gününde izleyicinin yoğun ilgisi ile perdelerini açtı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği’nin; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle ve Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirdiği festival, yalnızca bir film seçkisi sunmuyor; aynı zamanda iki komşu ülke, Türkiye ve Yunanistan arasında sanatsal bir köprü kurarak, Akdeniz'den dünyaya uzanan yepyeni bir sinema vizyonu sunuyor.

12 yıllık Bodrum Türk Filmleri Haftası ve CineBodrum Sektör Zirvesi deneyiminin üzerine inşa edilen BIFF, ilk yılında 14 ülkeden 19 filmi ağırlıyor. Uluslararası yarışma, Bodrum Galaları ve Panorama bölümleriyle dolu dolu geçecek altı gün boyunca, sinemanın farklı dillerinden etkileyici hikâyeler izleyiciyle buluşacak. Beş yerli yapımın da yer aldığı program, Türkiye ve uluslararası prömiyerlerle dikkat çekiyor.