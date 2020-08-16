Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Torba Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine ait ana depo çıkışında patlama meydana geldiği belirtildi. Bölgede belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldığı bildirilen açıklamada, içme suyu isale hatlarında bugüne kadar bin 780 kez patlama olduğu kaydedildi.

Patlayan hatlar nedeniyle 4,5 milyon metreküp suyun boşa gittiği belirtilen açıklamada, bunun onarım, iş gücü, personel gideri ve su ücretiyle yaklaşık 29 milyon liraya mal olduğu ifade edildi. Açıklamada, onarım çalışması nedeniyle ilçe genelinde 36 saat su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

BODRUMLULAR 36 SAATLİK SU KESİNTİSİNE TEPKİLİ

Bodrum isale hattındaki patlama nedeniyle 36 saat su verilemeyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bodrum'da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle suların kesilmesinin önüne bir türlü geçilmediğini söyleyen emekli bankacı Mustafa Can (53),"Havalar sıcak. Pandemi dönemindeyiz. Temizlik ve hijyen önemli. Ancak sularımız akmıyor. Belediye yetkilerinden bir an önce acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'nde restoran işleten Tevfik Önal (47) da "Bodrum Yarımadası'nda su kesilir mi? Esnaf olarak, susuzluktan iş yapamıyoruz. Damacanalarla su taşımaktan bıktık artık. Havalar sıcak, ter içinde kalıyoruz. Eve gideceğiz, duş alacağız ama sular akmıyor. Pandemi döneminde bu olacak iş mi? Bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Döner ustası Onur Kaval (35) da isale hattında yaşanan patlaklar nedeniyle özellikle temmuz - ağustos gibi yaz aylarında yaşanan bu su kesintilerinden bıktıklarını belirtip, "Bu Bodrum'a yakışmayan bir durum. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum'da sular ne zaman gelecek? Sorusu merak ediliyor. MUSKİ tarafından yapılan su kesintisi saatleri şu şekilde...

BODRUM'DA SU KESİNTİSİ

Mahalle GÖLKÖY,YALIKAVAK,DAĞBELEN,GÜNDOĞAN,DİRMİL,GERİŞ,KÜÇÜKBÜK,TÜRKBÜKÜ,FARİLYA

Süre 36 Saat

Kesinti Başlangıç 15.08.2020 16:46

Türü Plansız

Mahalle TURGUTREİS,KARABAĞ,PEKSİMET,KOYUNBABA,BAHÇELİEVLER,GÜMÜŞLÜK,AKYARLAR,AKÇAALAN,DEREKÖY,İSLAMHANELERİ

Süre 36 Saat

Kesinti Başlangıç 15.08.2020 16:44

Türü Plansız

Mahalle CUMHURİYET,KUMBAHÇE,CEVAT ŞAKİR,ÇARŞI,ÇİFTLİK,MÜSKEBİ,TÜRKKUYUSU,YAKAKÖY,YENİKÖY,ESKİÇEŞME,BİTEZ,KONACIK,GÜRECE,KIZILAĞAÇ,UMURCA,YAHŞİ,ÇIRKAN,GÜMBET,TEPECİK,TORBA,YOKUŞBAŞI

Süre 36 Saat

Kesinti Başlangıç 15.08.2020 16:43

Türü Plansız

Mahalle TURGUTREİS,KARABAĞ,KOYUNBABA,GÜMÜŞLÜK,AKÇAALAN,GERİŞ

Süre 15 Saat

Kesinti Başlangıç 15.08.2020 10:11

Türü Plansız