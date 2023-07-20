Farkındalığa destek olan plastik sanatlar sanatçısı Tayfun Ali Kartal ise "Muhtarımız bu konularda iyi çalışıyor ve bu gerekli bir şey. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bidonları yollara koyuyoruz ve üzerine almayın yazıyoruz. Fark edilmesi için bidonları boyadım. Yol kenarlarına atılmış çok izmarit ve çöp var. Lütfen bunu yapmayalım. Ormanlarımızı koruyalım" diye konuştu.