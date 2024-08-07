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        Haberler Müzik Bodrum'da Koray Avcı'ya yoğun ilgi

        Bodrum'da Koray Avcı'ya yoğun ilgi

        Koray Avcı, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Avcı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:04
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          Koray Avcı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı.

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          Koray Avcı, KerkiSolfej Organizasyonu ile düzenlenen konserde birçok usta sanatçının eserlerine ve kendi şarkılarına yer veren Avcı, seslendirdiği birbirinden özel şarkılarla sevenlerine seslendi.

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          Koray Avcı, kendisine koro halinde eşlik eden hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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          Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Koray Avcı, konserini alkışlar eşliğinde tamamladı ve yoğun istek üzerine bis yaptı.

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