Bodrum'da Koray Avcı'ya yoğun ilgi
Koray Avcı, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor. Avcı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı
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Koray Avcı, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı.
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Koray Avcı, KerkiSolfej Organizasyonu ile düzenlenen konserde birçok usta sanatçının eserlerine ve kendi şarkılarına yer veren Avcı, seslendirdiği birbirinden özel şarkılarla sevenlerine seslendi.
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Koray Avcı, kendisine koro halinde eşlik eden hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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Yaklaşık iki buçuk saat sahnede kalan Koray Avcı, konserini alkışlar eşliğinde tamamladı ve yoğun istek üzerine bis yaptı.