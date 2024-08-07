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        Haberler Yaşam İrili ufaklı 30 parça! Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!

        Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu

        Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:47
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          Amasya'da, Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.

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          Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.

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          Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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          İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.

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