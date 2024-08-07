Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
Amasya'da bir inşaatın temel kazısında bulunan Roma dönemine ait 3 mezarda insan kemikleri bulundu
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Amasya'da, Hızırpaşa Mahallesi'nde bir süre önce iş makineleriyle yapılan inşaatın temel kazısında ulaşılan Roma dönemine ait mezarlarda Amasya Arkeoloji Müzesi ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Ekipler mezarlarda yaptıkları kazılarda, yaklaşık 30 parça irili ufaklı kemik parçalarıyla karşılaştı.
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Kemiklerin, 2 bin yıllık insan kemikleri olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
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İnşaatın durdurulduğu alanda kazı çalışmasının devam edeceği bildirildi.
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