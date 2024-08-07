TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar: Montella, Çalhanoğlu...

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair BeIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"TEK TALİMAT VERDİM"

"Biz zaten futbol ailesinin içinden geliyoruz. Daha önce Kulüpler Birliği toplantısında Sayın Ahmet Nur Çebi, o dönem Beşiktaş başkanıydı, adayımız Hacıosmanoğlu dedi. Ben o dönemde futbolun içine girmek istemiyordum. Sonra süreçte Türk futbolunun bir güvensizlik ortamına sürüklendiğine hep beraber şahit olduk. İnsanlar adil ve adaletli bir ortam istiyor, güven ortamı istiyor. Biz de futbol ailesinin içinden geliyoruz, kalbimizde taşıyoruz her şeyi. Servet Yardımcı adaylığını açıkladı, Büyükekşi de milli takım sonuçlarını bekliyordu adaylık için. Türk futboluna hizmet edecek irade bizde olduğunu çevremiz, ailemiz, kulüp başkanları söylüyordu. Tarafsızlığımıza inana sağduyulu insanlara teşekkür ediyorum.''

REKLAM ''HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR BİZİ UMUT IŞIĞI GÖRDÜ'' ''Ben Avusturya'yı yendikten sonra şampiyon olacağımıza inanıyordum, öyle bir inancım vardı. Adaylığımı açıklamadım, milli takıma zarar vermemek için. Hiç olmayacak şekilde Hollanda'ya elendik, elendikten sonra adaylığımı açıkladım. Sağolsun Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz tüm bölgelerden, daha çok adaletsizlikten ezilen Anadolu diye tabir edilen, haksızlığa uğrayanlar bizi umut ışığı olarak gördü. Birebir konuşmalarda o hissiyatı hissettik. Sonuçta Türk futboluna adil adaletli, sportif başarıların sahada kazanılacağı konusunda teveccüh gösterdiler. 12 günlük çalışma sonunda sağduyulu insanlar bize güvenerek bu görevi tevdi ettiler. Tek talimat verdim, renk ayrımı yok, güçlü ayrımı yok. Tek durum var, haklı olan güçlüdür." ''ÇOK BÜYÜK SORUNLAR VAR'' "Tek başımıza olacak iş değil. Çok büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde, futbolun marka değerini koruyacak şekilde kararlar almaktır. Sorunlar çok ama bunları ortak noktada, amaç marka değerini yükseltmekse, istişare halinde çözmek çok kolay. Ben yaptım oldu dersen çözemezsin. Amacımız bu şekilde Türk futboluna hizmet etmek."

"KAYPAK OLMAYA GEREK YOK" "Çok basit... Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki o iradeye hakimiz, o irade bizde var. Onu uygulamak için zorlanmaya gerek yok. Adil ve adaletli olacaksınız, herkese eşit mesafede olacaksınız. Futbolun patronu diye bir şey yok. Bize teveccüh gösterilmiş, başkan seçilmişiz. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkarıyız. Saha dışında manipüle etmeye çalışanlar, geçmiş hayatımızda baktıklarında olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerden nelerle karşılaşacaklarını anlarlar." REKLAM "PFDK'YE SEVKLERİ YASAKLADIM" "Herkes şunu bilsin. Tarihinde ilk sefer, yönetim kurulu oluşurken dahi bu şunun çocuğu, bu monşerin çocuğu, bu beyaz yakalı diye bakmadık. Hiçbir TFF yönetiminde bu kadar futbolun içinden gelenler yoktur. Kurullar oluştururken de hiç kimsenin tavassutuna bakmadık. Kendi irademizle, adil ve adaletli yönetim gösterecek arkadaşlardan oluşturduk. Söylediğim tek şey var tüm kurullara, vereceğiniz kararlar sizin, ailenin, camianızın, kurumun haysiyeti ve şerefidir. Haysiyet ve şeref meselesi. Buna dikkat edeceksiniz. Çizginin dışına çıkarsanız en büyük hakaret bana yapılmış olur. Öyle bir unsuru içimizde barındırma şansımız yok. O zaman ilkelerimizle hareket edemeyiz. Türkiye'de Merkez Hakem Kurulları konuşuluyor. Türkiye'de oyunun manipüle edildiği yer, kararlarıyla sahadaki hakem yönetimleri. Sahadaki hakemlerin insani hata yapma hakkı vardır dedim. Farklı hatalar olursa... Kulüp başkanlarına söyledim, PFDK'ye sevklerini yasakladım biliyorsunuz. Onu niye yaptım, önce kendimize sonra hakem arkadaşlara güveniyoruz. İlk tepkiyi ben göstereceğim dedim kulüp başkanlarına, bu hatayı ben soracağım. Burada kasıt varsa bizle yürüme şansları yok. VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum dedim. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum, orada hata yapma şansı yok. Önce haysiyetinizi, şerefinizi koruyacaksınız dedim, sonra Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için güç, renk ayrımı yapmayacaksınız dedim. Böyle iklim yaratırsanız Türk futboluna barış, kardeşlik getirirsiniz. Bunu yapmak zor değil. Kaypaklık zordur. Viraj alacaksınız, köşe döneceksiniz, karanlık yere gireceksiniz. Adil adaletli olan dosdoğru gider. Sizin doğru gidişinizden rahatsız olan varsa, üzerinden geçer gidersiniz."

"MHK'NİN ÜSTÜNDE AKADEMİ KURMUŞLAR; SAÇMALIK!" "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletiz. Hakemlere baktım, pırıl pırıl gençlerimiz var. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar. Gençleri eğitmek zor değil ki. Ne kadar eğitirseniz eğitin, eskiden, yukarıda bir duruş olmadığı için sizin yetiştirdiğiniz insan bile... Adam bakıyor ki, bir hafta birine, bir hafta birine yaranmaya çalışıyorsun. Hakem öğrendiği kuralları uygulayamıyor. Uygulasa görev alamayacak. Pırıl pırıl gençlerimiz var bizim. Burada bir yapı vardı, akademi kurmuşlar, MHK'nin üstünde, hakem terfilerini onlar yapıyor, çift başlılık yaptılar, onu oradan kontrol etmek için. Böyle saçmalık olabilir mi! Sonra MHK'nin kararlarına kızıyorsunuz, nasıl oluyor diyorsunuz. MHK'yi dikkate alır mı adam, terfi mi vermiyorsun ki sen, dediğini yapar mı! MHK'ye gelir gelmez söyledim, lağvedin MHK'nin içine alın bunu dedim. Gençlerin eksikleri vardır ama eğitimlerini vermek, adaletli olmalarını sağlamak, sahada çıkıp kurallar uygulasınlar. Onlara verilen haksız tepkileri kendimize verilmiş sayacağız. Hakem kardeşlerimize o güveni verirseniz sorunun yüzde 90'ını halletmiş oluruz. Hakem arkadaşlarımızın aldığı paraya bakıyorsunuz... Onların hiçbir şeye ihtiyacı olmaması lazım. Çocuğunun okul taksidini, ev kirasını düşünmemeli. Bir galibiyete 6 milyon lira üstünde para alıyor kulüp. O hakem arkadaş niye doyurucu bir para almasın! Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz, onlar da feragat edecek. Onların şu anda artırdık, iki katına çıkarmayı düşünüyorum. Orada yanlış bayrağa düdüğe hem para hem puan gidiyor. Kafalarında maddi olarak soru işareti kalmasın, sahaya çıkıp adam gibi maç yönetsinler. Bizim çizgimizde gidenlerle devam edeceğiz. Çizgi dışına çıkanları evine göndereceğiz. Şahsiyetimizle oynuyorsa yaptırımlar bizim görevimiz." REKLAM YABANCI KURALI "Sıkışık olan kulüpler vardı. Nefes almaları adına bir karar aldık. Tüm kulüplerle birebir görüşerek hallediyoruz. Bunun bir kritere bağlanması lazım. Avrupa'daki örneklere bakmak lazım. Kulüpler Birliği'nde de söyledim, biz karşılıklı olarak Türk futbolunun menfaatlerini düşünerek almamız lazım. Karar alıp kalıcı yapmalıyız. Hele benim olduğum dönemde, o kuralın esnetilmeden uygulanması lazım. 1-2 sezon sonra, biz burada durduğumuz sürece kural esneyecek mi, hayır esnemeyecek. Sabitleştireceğiz. UEFA, FIFA kriterleri var. Takımlarımızı çok zor şartlar bekliyor. Çözüme kavuşturmamız lazım. Bu şekilde devam ederse büyük takımların da lisans alma şansı olmayacak. Temel sorunlarımız var. İletişim halinde ortak akılla karar alacağız. Aldığımız kararlar kalıcı olacak. Sezon başı, sezon sonu değiştirme olmayacak." REKLAM ''ŞAMPİYON OLACAĞIZ'' "Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."

"ÇALHANOĞLU 'GÖZÜMÜZ AYDIN' DEDİ" "Milli Takım'da da sıkıntılar var. Bizim olduğumuz yerde takımda bütünlük olacak. Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Aradı. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın olsun başkanım' oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, tebrik ediyorum, hayırlı olsun der. Gözümüz aydın demesinde bile bir mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz." "MONTELLA DEVAM EDECEK" "Bütün futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Çok değerli oyuncularımız var. Dünya starı olacak oyuncularımız var. Hakan'ın gözümüz aydın başkanım demesinin mesaj olduğunu düşünüyorum. Takımın içinde kardeşlikte bir eksiklik varsa, ilkelerimiz doğrultusunda, bu bir milli dava, herkes farklı takımlarda oynuyor olabilir ama ay yıldızlı forma giyiyorsan kardeşlik hukuku olmalı. Eksiklik varsa tamamlayacağız. Aile samimiyeti olunca başarı geliyor. Birbirinin eksiğini tamamlayan ekip olmalısınız. Montella devam edecek.'' "BİZİM BAŞKAN OLMAMIZDAN RAHATSIZ OLDULAR" "12 gün çalıştık, bizi başkan seçtiler. Bayram Saral arkadaşımız, 30 yılın üzerinde hukuk deneyimi olan, hem spor hukukunda derin bilgileri olan aynı zamanda amcasının oğlu Ecmel Faik Sarıalioğlu ile birlikte İstanbulspor'u yönetiyorlar. Beraber yola çıktık. Türkiye'nin yüzde 90'ı kazanmamıza sevindi, bir umut ışığı olduk. Ne hikmetse, alçak bir terör örgütü var. Fetöşün köpekleri var, bu ülkeyle ilgili sürekli video yayınlıyorlar. İlk günden başladılar. Bizim TFF Başkanı olmamızdan rahatsız oldular. "İKİ TAKIMI AL YÜRÜT; BİRİ 99, BİRİ 102 PUAN" "Hiçbir sorunun önüne geçilemeyecek diye bir şey yok, yeter ki irade olsun. beIN Sports CEO'su Yusuf ile konuştum. Biz her sponsorun üstüne Hacıosmanoğlu payı koyuyoruz, lütfen beIN Sports'ta uysun buna dedik. 10 milyon dolar zikrettiler, bu yetmez dedim. İnsanlar tiyatro seyretmekten bıktı, sorun bu. Adil ve adaletli bir düzen yok. İki takımı al yürüt, 99-102 puan. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ötekiler figüran mı, kimse maç seyretmiyor. Niye tiyatro seyredelim, şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız. Marka değeri yukarı çıktıkça yayıncının geliri de artacak."