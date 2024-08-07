Otoyolda 'duran' tehlike!

İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah acı bir kaza yaşandı. Olayda, arızalanması nedeniyle TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayda TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde seyreden Zekeriya M. idaresindeki kamyon arızalanması nedeniyle emniyet şeridinde durduruldu. Bu sırada emniyet şeridinde giden Ersin K.'nin kullandığı motosiklet kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletin sürücüsü Ersin K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümlü kazanın ardından otoyollarda arıza gibi durumlarda normal şerit ile emniyet şeridinde duran araçların dikkat etmesi gereken kurallar yeniden gündeme geldi. Habertürk'e konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, bu durumlarda izlenmesi gereken yolları aktararak şunları söyledi:

"3 tane hal pozisyonu var. Bunlar durma, duraklama ve park etme. Duraklama ve park etme sürücünün kendi inisiyatifine bağlı. Bununla ilgili kurallar belli. Ancak kendi inisiyatifiyle yapılmadığı zaman yani aracın arızalanması gibi durumlarda, burada önemli kurallara dikkat çekiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'nda Arızalı Araçların İşaretlenmesi Ve Çekilmesi bölümünde tek tek aktarılıyor."

"Buna göre normal veya emniyet şeridinde olsa dahi aracın 15 metre arkasına reflektör konulması gerekiyor. Bu reflektör konulunca çarpan sürücüler bu işten sorumlu olur. Bazı Avrupa ülkelerinde sürücülerin de reflektörlü yelek giymesi istenebilir ama Türkiye'de böyle bir zorunluluk yok. Otobüsler ve kamyonlar için ise engel işareti konulması isteniyor. Reflektörün yerine o konuluyor."