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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Gaziantep FK-Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Ligde 54 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan sar-kırmızılılar, kritik maçtan galibiyetle ayrılıp Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. 26 puanla 12. sırada bulunan Gaziantep ise güçlü rakibini mağlup edip düşme hattından iyice uzaklaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.02.2025 - 19:06 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:01
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        STAT: Gaziantep

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Arda, Mustafa Eskihellaç, Kozlowski, Lungoyi, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Bruno Viana, Maxim, Okereke.

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.

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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç eksiğiyle 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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        Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

        Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

        GALATASARAY'DA 5 EKSİK

        Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Ismail Jakobs ve Yunus Akgün mücadelede forma giyemiyor. Roma ile transfer görüşmesi yapan Nelsson da kadroda yer almıyor.

        5 FUTBOLCU SINIRDA

        Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Cimbom'da kart sınırında bulunan oyunculardan Yunsu Akgün ise kadroda yer almıyor.

        NAMAĞLUP LİDER

        Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 21 müsabakada mağlup olmadı.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sonlanan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de yenilmedi.

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        Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 20 olmak üzere toplam 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

        Ayrıca deplasmanda çıktığı son 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Şubat 1998-Nisan 2000 arasındaki 40 deplasman maçında mağlup olmayarak lig rekorunu kırdı.

        GOL UMUDU OSIMHEN

        Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanında en büyük gol ayağı Victor Osimhen...

        Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.

        Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

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