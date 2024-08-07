Çocuklar çarpıştı! Kaza acıyla sonuçlandı

Antalya'da kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücü S.B. (14), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre S.B.'nin ailesi cenazenin başında gözyaşı dökerken, hafif yaralanan otomobil sürücüsü O.S.T. (18) hastaneye götürüldü.

Kaza, Kepez ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan O.S.T., kontrolsüz kavşakta dönüş yapmak için manevra yaptı. Bu sırada otomobil ile S.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

SAVRULDU ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Savrulan S.B. yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, otomobil refüjdeki ağaçlara vurdu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, S.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.