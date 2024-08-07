Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
İstanbul'da Bahçelievler ve Avcılar'da yapılan "beyaz yol" çalışması ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik kilitlendi. Sabah işe gitmek için yola çıkan araç sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bugünden itibaren de Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasında beyaz yol çalışmasına başlanacağı açıklandı. İBB'den yapılan açıklamada çalışma nedeniyle D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca 2 şeride düşürülmesinin planlandığı belirtildi.
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İstanbul'da D-100 kara yolunda mesai öncesi aynı ayda yapılan çalışmalar İstanbullulara kabusu yaşattı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında, Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırılırken, yola dubalar yerleştirildi.
Buradaki yolun daralması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik kilitlenirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta süreceği belirtilen çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
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Avcılar-Küçükçekmece hattında yan yolda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışan sürücüler, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede iki farklı çalışmanın eş zamanlı yapılmasına tepki gösterdi.
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METROBÜS YOLUNDA 45 GÜNLÜK ÇALIŞMA
Ancak bugün yaşanan trafik kabusunun önümüzdeki günlerde de süreceği haberi geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine uygulanan beton yolda üçüncü etap çalışmaları devam ediyor.
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Beylikdüzü istikametindeki "Beyaz Yol" uygulamasının tamamlandığı çalışma kapsamında bugünden itibaren Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arası yenilenecek.
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Bu nedenle D-100 kara yolu Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca 2 şeride düşürülmesi planlanıyor.
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Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.
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Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.
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