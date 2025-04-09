Bodrum'da 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Muhammet Güneş'in (32) Bodrum'da olduğunu tespit etti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler Güneş'i, Mumcular Mahallesi'ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan firari hükümlü Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.