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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da 24 saat nöbet sistemi başlatıldı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da 7 gün 24 saat nöbet sistemi başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangına müdahaleye karşı nöbet sistemi başlatıldı. Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7 gün 24 saat göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri de bu kapsamda 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:10
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          Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangına müdahaleye karşı nöbet sistemi başlatıldığı bildirildi.

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          Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, artan orman yangınları sonrası devriye, denetim ve kontrollerini sıklaştırırken Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir yangın durumunda orman ve itfaiye ekiplerine daha hızlı destek olmak için çalışmalar yürütüyor.

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          Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve yeşil alanların bilinçsiz kullanımı dolayısıyla çıkan yangınlarda hızlı müdahalede bulunmak için Bodrum Belediyesi envanterinde bulunan arazöz, tanker, iş makinesi gibi araçlar, 7 gün 24 saat göreve hazır olacak ve ilgili araçların ekipleri de bu kapsamda 24 saat esasına göre nöbetleşe çalışacak.

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          Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yangınların artarak devam etmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, yangına hızlı müdahalenin öneminin altını çizdi.

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          Başkan Mandalinci, belediye olarak olası yangınlara engel olmak ve çıkan yangınlara hızlı ulaşmak için hem Zabıta Müdürlüğü hem de Afet İşleri Müdürlüğü özelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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