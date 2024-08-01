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        Haberler Gündem Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Güncel haberler

        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:46
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        Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11'i çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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