Paris'te ortalık karıştı! Cinsiyet tartışmaları var

2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ederken Cezayirli Imane Khelif ve İtalyan Angela Carini boksta son 16 turunda yarı sıklet maçında karşı karşıya geldi. İtalyan sporcu müsabakanın 46. saniyesinde müsabakadan çekilirken Imane Khelif bir üst tura yükseldi. Müsabakanın ardından ise Imane Khelif hakkında 'cinsiyet tartışmaları' gündeme oturdu.

Cezayir Olimpiyat Komitesi (COA), daha önce boksör İmane Khelif'in Paris Olimpiyatları'na katılımı konusunda ortaya atılan 'cinsiyet' iddialarını kınamıştı.

Khelif, Paris 2024'e katılımı tartışmalı olan iki sporcudan biri. Khelif, daha önce Yeni Delhi'deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndan 'cinsiyet testini' 'testesteron seviyesi' nedeniyle men edilmişti.

Tayvanlı Ln-Tu-ting de aynı organizasyonda bronz madalya kazanmış; yine aynı şekilde cinsiyet uygunluk testini geçemediği için bronz madalyası elinden alınmıştı.

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İtalya'nın aile bakanı Eugenia Roccella ve spor bakanı Andrea Abodi, Paris'teki uygunluk kuralları konusunda endişelerini dile getirdiler ve bu endişeler, kadınlar boks müsabakasındaki bazı boksörler tarafından da paylaşıldı.

Cezayir Olimpiyat Komitesi yaptığı açıklamada "COA, saygın atletimiz İmane Khelif'in bazı yabancı medya kuruluşları tarafından asılsız propaganda ile hedef alınmasını ve kötülenmesini şiddetle kınamaktadır." dedi.