Sharon Stone, tuvalette kaza geçirdi

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Sharon Stone, 'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak için Türkiye’ye gelmişti. Dün, İstanbul'dan Bodrum'a geçen ünlü oyuncu, talihsiz bir olay yaşadı. Stone, kaldığı otelin tuvaletinde yüzünü mermere çarparak gözünü morarttı.

Stone, yaşadıklarını yayımladığı video ile anlattı:

Nasıl siyah bir göze sahip olduğumla ilgili endişeleriniz olduğunu biliyorum, açıklayayım. Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvaletimi yapmak için uyandım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım. Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Tatilimde de çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, (morarmış gözünü göstererek) daha iyiye gidiyor. Siz asıl mermeri görecektiniz! Beni önemsediğiniz için teşekkür ederim.