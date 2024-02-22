Bodo Glimbt: 1 - Ajax: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Ajax, deplasmanda Bodo Glimbt'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte Konferans Ligi'nde 20.45 seansındaki maçların sonuçları...
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo Glimbt ile Ajax karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Ajax, adını son 16 turuna yazdırdı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 34'te Steven Berghuis ve Kenneth Taylor attı. Bodo Glimbt'in tek golünü ise 83. dakikada Patrick Berg attı.
Hollanda ekibinde 48. dakikada Josip Sutalo kırmızı kart görürken, Bodo Glimbt'te de Albert Gronbaek 65. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
UEFA Konferans Ligi'nde 20.45'te başlayan son 16 play-off turu rövanş maçlarında alınan diğer sonuçlar:
Dinamo Zagreb: 1 - Real Betis: 1
LudogoretsRazgrad: 0 - Servette: 1
Hollanda temsilcisi Ajax dışında Real Betis ve Servette de UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.