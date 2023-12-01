Böbrekleri ve mesanesi taşla dolu Azerbaycanlı bebeğe İzmir'de kritik müdahale

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Orhan-Resmiye Süleymenov çifti, ikinci çocukları Adem'i 5 aylıkken idrarının azlığı ve ağlama şikayetiyle şehirlerindeki hastaneye götürdü.

Yapılan muayene ve tetkiklerde bebeğe, sistinüri (böbrekte ve idrar torbasında taş oluşumuna neden olan kalıtsal hastalık) teşhisi kondu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 1,5 ay tedavi görmesine karşın bebeğin böbrek fonksiyonlarında azalmanın devam etmesi üzerine aile doktorların tavsiyesiyle bebeklerini Ege Üniversitesi Hastanesine getirdi.

Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevli öğretim üyeleri Doç. Dr. Ali Tekin ile Doç. Dr. Sibel Tiryaki tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla, bebeğin mesanesi ve sağ böbreğindeki taşlar temizlendi.

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Hayati tehlikeyi atlatan bebek, sol böbreğindeki taşların ameliyatla alınmasının ardından taburcu edilecek.

MESANESİNDE VE BÖBREĞİNDE TAŞ BULUNDU

Ameliyatı gerçekleştiren heyetten Doç. Dr. Ali Tekin, Adem bebek geldiğinde her iki mesanesinde ve böbreğinde taş bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Acil ameliyata karar verdiklerini aktaran Tekin, "Böbrek taşı ciddi bir rahatsızlık. Böbrek fonksiyonlarını tamamen kaybetmesine neden olabilecek bir durum vardı. Bu nedenle acil ameliyat gereksinimi vardı. Biz de bu ameliyatları yaptık." ifadelerini kullandı.

Tekin, 7 aylık bebekte bu kadar çok taş olmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Öncelikle bebeğin mesanesine bir kamera yardımıyla idrar yaptığı delikten girerek, mesanesinin içerisindeki taşı lazerle kırıp parçaladık. Bunları toz haline getirdik ve idrarla atılabilecek boyutlara indirdik. Daha sonra sağ böbreğindeki taşa müdahale etmeyi planladık, çocuğu yüzükoyun yatırarak sağ böbreğinin içerisine üç milimetrelik bir tüp yerleştirdik. Bu tüpün içerisinden kamera olan cihazlarımızla ve lazer kırıcılarımızla taşlara ulaşarak taşları un ufak ettik. Bu küçük parçaları o tüpten geri akmasını da sağladık ve sağ böbreğini tamamen temizledik. Şimdi sırada sol böbreği var. İnşallah onun ameliyatını da aynı şekilde yapmayı planlıyoruz."

Doç. Dr. Sibel Tiryaki ise kapalı ameliyatla bebeğin böbreğinde bir kesi olmadan ameliyatın tamamlandığını böylece bebeğin böbrek fonksiyonlarının normale döndüğünü ve hayati tehlikeyi atlattığını ifade etti.

ANNEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Anne Resmiye Süleymenov, bebeğinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Azerbaycan'daki doktorların bebeğini kaybetme riskinin olduğunu söylediğini anlatan anne Süleymenov, "Şükür böyle bir şey olmadı. Önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde olmadı. Türkiye'ye geldiğimiz için mutluyuz. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. İnşallah ikinci ameliyat da iyi olacak." ifadelerini kullandı.