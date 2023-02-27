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Böbrek taşı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında ne kadar bilginiz var? Ayrıca böbrek taşı ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer? Haydi gelin hep birlikte bu önemli soruların cevaplarını inceleyelim.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Böbrek taşı ameliyatları mevcut duruma ve hastanın vücuduna bağlı olarak çok zor da geçebilir kolay da. Buna bağlı olarak öncelikle böbrek taşı ameliyatı sonrası beslenme nasıl olmalı, neler yapmamalısınız ve nelere dikkat etmelisiniz bunları çok iyi öğrenmelisiniz.

Böbrek taşı ameliyatı mide endoskopisi olarak da düşünülebilir. 24 saatin sonunda hasta normal hayatına dönebilir. Ama yine de böbrek taşı ameliyatı sonrası iyileşme süreci doğru beslenmeye ve dikkatli davranışlara bağlıdır.

Beslenme konusunda öncelikle bol sıvı tüketmelisiniz.

Turunçgil ağırlıklı beslenin

Bol meyve ve sebze tüketin

Kalsiyum ve D vitamini almaya çalışın.

Protein ağırlıklı seçim yapın

Alkolden ve sigaradan uzak durun

Tuzu ve yağı da olabildiğince az tüketmeye çalışın.

Bunlara dikkat ederek beslenme düzeninizi oluşturursanız en azından vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve vitamin takviyesini almasını sağlarsınız.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Peki ameliyattan sonra neler yapmamalısınız ve neleri geride bırakmalısınız? Çünkü ameliyatların ardından bazı davranışları sergilememelisiniz ve ekstra özen göstermelisiniz.

Ani hareketlerden kaçının

Hayatınıza hemen dönecek olsanız bile yine de ağır kaldırmaktan uzak durun

Çok hızlı tempolarla yürümeyin

Ameliyat bölgenizi kontrol edin. Herhangi bir yan etki görüyor musunuz buna bir bakın.

Aynı zamanda böbrek taşı ameliyatı sonrası banyo yapabilirsiniz. Ama sadece suyun ılık olmasını sağlayın ve yine de çok uzun süre ayakta durmamaya çalışın. Özellikle ilk iki üç gün buna dikkat ederseniz ilerleyen zamanlarda tekrar bunu yaşamanız gerekmeyecek.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası iyileşme süresi için çok kısa olduğunu söylemiştik. Peki ağrılarınız nasıl olacak? Genelde ameliyatların ardından iyileşme süresi bir ya da iki gün olsa da ağrılar birkaç gün kadar sürebilir. Eğer kapalı ameliyat yapıldıysa ağrı ve sızlama bir hafta kadar devam edecektir.

Doktorunuzun verdiği ağrı kesicileri kullanmalısınız. Onun dışında ilaç almamalısınız ve böbrek taşı ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü diye merak ediyorsanız da takibinizi yapın. Ateş, idrarda sürekli kanama, ağrı ve sızı, yanma gibi durumlar yaşıyorsanız hemen müdahale edilmesi gerekir. Çünkü zamanında tedavi edilemezse enfeksiyonlar kana karışır, organ yetmezliğine kadar ilerleyebilir.

Buna ek olarak çok nadir bir durum olsa bile enfeksiyon çok ciddi boyuttaysa ve zamanında önlemi alınamadıysa hastanın ölümüne bile yol açabilir. Bu sebeple mutlaka hastaneden çıktıktan sonra en azından birkaç gün boyunca iyi gözlem yapmalısınız.

Bu süreçte doktorunuzla iletişiminizi koparmayın ve düzenli kontrollere de gitmeyi ihmal etmeyin. Böbrek taşı düşüren hastalar bunun farkına varmayabiliyor. Çok şiddetli ağrı, idrar yaparken yanma gibi belirtiler de aslında dikkate alınması gereken önemi durumlardır.

Her hastalıkta olduğu gibi burada da ne kadar erken teşhis edilirse sonucu da o kadar başarıya ulaşacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos