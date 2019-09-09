BÖBREK KANSERİNE YOL AÇABİLECEK NEDENLERE DİKKAT!

Pek çok kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinin nedeni de tam olarak bilinmiyor. Yapılan çalışmalarda bazı faktörlerin risk oluşturabileceği gösteriliyor.