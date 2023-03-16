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Haberler Dünyadan Bobby Caldwell hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Bobby Caldwell hayatını kaybetti

ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında vefat etti. Acı haberi şarkıcının eşi Marry Caldwell, "Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" sözleriyle duyurdu

Giriş: 16.03.2023 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Bobby Caldwell hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
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"What You Won't Do For Love" şarkısıyla adını duyuran ABD'li caz, soul ve R&B şarkıcısı Bobby Caldwell, 71 yaşında hayatını kaybetti.

"SONSUZA KADAR KEDERLİYİM"

Bobby Caldwell'in eşi Marry Caldwell, sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı yazılı açıklamada, "Bobby evinde hayatını kaybetti. Yanımızdan ayrılırken ona sımsıkı sarıldım. Sonsuza kadar kederliyim" ifadesini kullandı.

Son 6 yıldır eşi Bobby Caldwell'in ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğine işaret eden Marry Caldwell, bu süreçte dua eden hayranlarına da teşekkür etti.

Müzik hayatına 17 yaşında 'Katmandu' adlı grubun üyesi olarak başlayan Bobby Caldwell, 1970'lerde rock efsanesi Little Richard'ın ritim gitaristliğini yapmaya başlamasıyla tanınır hale geldi.

Bobby Caldwell'in 1978'de piyasaya sürdüğü ve adeta ismiyle özdeşleşen "What You Won't Do For Love" şarkısı, Billboard'un 'En Çok Dinlenen 100 Şarkı' listesine 9'uncu sıradan girdi.

Kariyeri boyunca konser ve derleme dahil 19 albüm çıkaran Bobby Caldwell, çok sayıda film müziği de besteledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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