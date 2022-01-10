'Bizim Ev'in yıldızı yaşamını yitirdi

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Ünlü komedyen ve oyuncu Bob Saget'ten acı haber geld. 65 yaşındaki Saget'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu. İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmazken, dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.