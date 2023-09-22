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        Haberler Kültür-Sanat Resim Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta

        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta

        Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ve pek çok kişiye resim sevgisi aşılayan Bob Ross'un programında çizdiği ilk tablo olan 'Ormanda Yürüyüş' satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:08
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        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
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        "Şuraya küçük mutlu bir ağaç çizelim" cümlesiyle akıllarda yer edinen ünlü ressam Bob Ross'un televizyon programında resmettiği ilk eser alıcı bulmaya hazırlanıyor.

        ABD'nin Minneapolis kentindeki Modern Artifact Galerisi, Ross'un programı için yaptığı 400'den fazla eserden ilki olan Ormanda Yürüyüş'ü (A Walk in the Woods) 9.8 milyon dolara satışa çıkardı.

        1983 YILINDA YAPMIŞTI

        1995 yılında 52 yaşında hayatını kaybeden Ross, ikonik tabloyu 1983 yılında yapmıştı.

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        30 DAKİKADAN KISA SÜREDE HAZIRLAMIŞTI

        ABC News'e göre, bir nehir kıyısındaki ağaçlar ve kayalardan oluşan yağlı boya tuval çalışması otuz dakikadan kısa bir sürede hazırlanmıştı.

        Ross, 1983-1994 yılları arasında The Joy of Painting programını sunmuştu.

        İZLEYİCİSİNİ RESİM YAPMAYA TEŞVİK EDİYORDU

        Her bölümde doğrudan izleyicilerle konuşan Ross, izleyicileri de kendisiyle birlikte resim yapmaya teşvik ediyordu. Ünlü isim, dağlarla çevrili akarsular, şelaleler, rustik kulübeler ve değirmenlerden oluşan idealize edilmiş sahneler oluşturuyordu ve bunların hepsini çok hızlı bir şekilde yapıyordu.

        Öte yandan Modern Artifact'ın galerisinde Bob Ross'a ait 6 tablo bulunuyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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