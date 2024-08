Bob Dylan'ın el yazısı şarkı sözleri satılık

REKLAM advertisement1

En iyi hatıraları arayan Bob Dylan hayranları, onun el yazısıyla yazılmış şarkı sözlerini, bir koleksiyoncu sitesinde bulabilecek.

Dylan, daha önce Rolling Stone Dergisi tarafından tüm zamanların en iyi şarkılarından biri olarak gösterilen 1962 tarihli ikonik şarkısı 'Blowin' in the Wind'in sözlerini, 2011 yılında bir koleksiyoncu için otel odasında karalamıştı. Hatta kimlik doğrulama amacıyla kağıdı imzalamıştı.

İşte şimdi Dylan'ın elinden çıkma sözler, bir koleksiyoncu sitesinde 85 bin dolara satılıyor.

'Blowin' in the Wind', Dylan'ın 1963'teki 'The Freewheelin' Bob Dylan' adlı albümünde yer aldı. Dylan'ın imzası niteliğindeki şarkısı, 1994'te kalıcı niteliksel veya tarihsel öneme sahip müzik kayıtlarını onurlandırmak için düzenlenen Grammy Onur Listesi'ne alındı.