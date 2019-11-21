Alman otomotiv üreticisi BMW, elektrikli araçlarında kullanmak üzere CATL ve Samsung'dan 10 milyar euro tutarında pil

Söz konusu tutarın 7.3 milyar euroluk kısmı CATL'e, 2.9 milyar euroluk kısmı ise Samsung'a ödenecek. Her iki şirket ile yapılan anlaşmanın 2020-2013 yılları arasında geçerli olacağı bildirildi.

BMW'den yapılan açıklamada, pil hücresinin temel bileşenlerinden birini oluşan kobalt madeninin Avustralya ve Fas'tan, lityum madeninin ise Avustralya'dan sağlanacağı kaydedildi.

25 ELEKTRİKLİ MODEL TANITACAK

2023 yılına kadar hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere 25 elektrikle çalışa yeni model tanıtmaya hazırlanan BMW, bu modellerin yarısından fazlasının yüzde yüz elektrikli olacağını belirtti.

Markadan yapılan açıklamada, 2021 yılına kadar elektrikli model satışının ikiye katlanmasının beklendiği vurgulandı.

Çinli batarya üreticisi CATL, son olarak Toyota ile de anlaşmaya varmıştı.

Öte yandan, Almanya'da üretime hazırlanan CATL'e karşı, Alman üreticilerin güç birliği yaparak kendi pil hücrelerini üretmesi de bir dönem gündeme gelmişti.