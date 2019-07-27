BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, bir süre önce EPDK’nın kapısını çaldı. BMC, yurt dışına (Azerbaycan’a ihraç edileceği belirtilen) satmak amacıyla sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt sistemli otobüsler ürettiklerini belirtti. Bu otobüslere, OtoCNG istasyonu dışında bazı noktalarda CNG ikmali yapılması talebinde bulundu.

Şirket, üretim bölgesinde ve ihracat kapsamında alıcı tarafa teslim edilmeden önce ülke sınırları içinde ihtiyaç duyulan noktalarda otobüslere, CNG ikmali yapılmasının değerlendirilmesini istedi.

EPDK’DAN VİZE

EPDK, ihracat amaçlı otobüslerle sınırlı gündeme getirilen bu talebi “uygun” buldu. Buna göre BMC, gerekli güvenlik önlemlerini almak koşuluyla ihraç etmek üzere üretilen otobüslere, üretim bölgesinde ya da alıcıya tesliminden önce ihtiyaç duyulan noktalarda CNG ikmali yapabilecek. Böylece, yakıt ikmali için otobüslerin, bir OtoCNG istasyonuna gitme zorunluluğu ortadan kalmış oldu.