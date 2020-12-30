Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) yönetim kurulunda yaşanan değişiklik üzerine BMC'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Söz konusu değişiklik ile, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak TOGG yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederken, Sancak'ın yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in seçilmesine karar verildi.
BMC'den konuya dair yapılan açıklamada, "Projenin hızlanması ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu'nda tüm üyelerin yoğun mesaisine ihtiyaç duyulması neticesinde Ethem Sancak ve Talip Öztürk, şirketin icracı yöneticileri olan Yasin Öztürk ve Bülent Denkdemir'in hissedarlar adına TOGG Yönetim Kurulu'nda aktif görev almasını uygun görmüşlerdir" denildi.
Açıklamada, BMC'nin, yerli ve milli sanayi ve teknoloji yolculuğunda, Türkiye'nin en önemli projelerinin başında gelen 'Türkiye'nin Otomobili' ailesinin 2017 yılındaki kuruluşundan bugüne ortağı ve üyesi olmaktan onur duyduğu aktarıldı. BMC ana hissedarları olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk'ün, TOGG'un da Hissedarlar Kurulu, yani 'babayiğitler kurulu'nun doğal üyeleri olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu anlamda projeye her türlü maddi ve manevi desteği vermektedirler" ifadeleri kullanıldı.
Bu doğrultuda, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk’ün TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in ise TOGG bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Dün bazı medya organlarında, Ethem Sancak'ın TOGG'dan istifa haberi ve buna bağlı oluşturulmaya çalışılan birtakım olumsuz spekülasyonları üzülerek gözlemledik ve bu açıklamayı değerli kamuoyu ile paylaşma ihtiyacı hissettik. Yönetim Kurulu Başkanımız Ethem Sancak ve tüm hissedar ve yönetim ekibimiz ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye'nin Otomobili' için projenin diğer kıymetli ortakları ile birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" bilgisi paylaşıldı.
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