Birleşmiş Milletler (BM),Suriye'nin kuzeydoğusundaki aşırı kalabalık kamplarda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 58 bin çocuğun tutulduğunu, bölgede alıkonulan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan "üçüncü ülke vatandaşlarının" durumlarından derin endişe duyulduğunu bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgali altında bulunan kamplardaki insani duruma değindi.
Kamplarda bulunan pek çok kişinin ciddi insan hakları ihlallerinin mağduru olduğunu vurgulayan Bachelet, kadın, kız ve hatta erkek çocukların cinsel şiddete ve insan ticaretine maruz bırakıldığını veya zorla evlendirildiğini, cinsel köle yapıldığını ve sömürüldüğünü belirtti.
Bachelet, ülkenin kuzeydoğusunda yerinden edilmiş kişilerin tutulduğu aşırı kalabalık kamplardaki çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan üçüncü ülke vatandaşlarının durumundan derin endişe duyduğunu vurguladı.
Ülkeleri, insani yardım erişiminin kısıtlığı olduğu ve Kovid-19 riski altındaki vatandaşlarına yardım için acilen harekete geçmeye davet eden Bachelet, bölgede 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 58 bin çocuğun, aşırı kalabalık kamplarda kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Bachelet, "Bu çocukların 8 binden fazlasını Suriye veya yakın komşusu Irak harici 'üçüncü ülke vatandaşları' oluşturuyor." bilgisini paylaştı.
Komiser, Hol ve Roj kamplarında DEAŞ'lı teröristlerin ailelerinden oluştuğuna inanılan yaklaşık 90 bin Irak ve Suriye vatandaşlarının yanı sıra "üçüncü ülke vatandaşlarının" aşırı kalabalık kamplarda maruz bırakıldıkları insani duruma işaret etti.
Kamplarda kapana kısılanların çoğunun geçen yıl DEAŞ'ın Deyrizor'da "yenilgiye uğratılmasından" sonra bölgeye getirildiğini aktaran Bachelet, bunun yanı sıra binlerce kişinin ise 2016'dan bu yana Hol kampında tutulduğunu anımsattı.
ULULARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Bachelet, kamplarda bulunan kişilerin "hayatı tehdit eden koşullarda" dahi hukuki haklarını arayamadıklarının altını çizerek, "Üçüncü ülke vatandaşları resmi olarak alıkonulmasalar da Suriye'de herhangi bir suç işlemeseler de kamptan ayrılmalarına izin verilmiyor." ifadesini kullandı.
Kamplardaki binlerce kadın ve çocuğun, ana vatanlarına geri dönemediğine dikkati çeken Bachelet, "Uluslararası toplum ayrıca bu kamplarda mahsur kalan Iraklı ve Suriyelilerin haklarını savunmak için de her türlü çabayı göstermelidir." çağrısını yaptı.
HOL KAMPI
YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.
Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.
Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.
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