BM, İsrailli bakanın 'Batı Şeria'dakilerin zorla yerinden edilmesine' dair açıklamasını kınadı

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Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" şeklindeki açıklamasını şiddetle kınayan Shamdasani, "Bu açıklamalar sadece çok kötü olan durumu daha da tırmandırmaya hizmet eder." dedi.

Shamdasani, yetkililer tarafından yapılan bu açıklamaların, insan hakları ihlallerini de teşvik edebileceğini aktardı.

İsrail'in 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırılar başlattığı işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlardan da son derece endişeli olduklarını söyleyen Shamdasani, saldırıların buradaki felaket seviyesinde olan durumu daha da kötüleştirme riski taşıdığının altını çizdi.

Shamdasani, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlenen ihlaller için uzun süredir devam eden bir "cezasızlık" durumunun olduğuna işaret ederek, bu ihlallerin kurbanları için hesap verebilirlik ve adalet olmadığını vurguladı. BM FİLİSTİN RAPORTÖRÜ'NDEN İSRAİL'E TEPKİ BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Batı Şeria'da yaptıklarının meşru müdafaa hakkı nedeniyle meşru olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın geçerliliği yoktur." ifadelerini kullandı. Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda BM Şartı'nın 51'inci maddesinde öngörülen meşru müdafaa hakkına sahip olmadığına hükmettiğini hatırlatan Albanese, UAD tarafından temmuzda açıklanan danışma görüşünde de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcudiyetinin de yasa dışı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinde hiçbir şekilde meşru müdafaa iddiasına sığınamayacağını vurgulayarak "İsrail'in meşru müdafaa hakkını çarpıtması gerçekte olduğu gibi tanınmalıdır: Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı hukuka aykırı saldırısını sürdürmeyi yasal hale getirmek için arsız bir girişim." ifadelerine yer verdi. BM Filistin Özel Raportörü Albanese, şunları kaydetti: "İsrail eğer iddia ettiği gibi gerçekten güvenliğini sağlamak istiyorsa başka halkın topraklarını sömürgeleştirmeyi durdurmalı, bu toprakların tamamından çekilmeli, neden olduğu zararları uygun şekilde tazmin etmeli ve çıkarken kurbanlardan özür dilediğinden emin olmalıdır."