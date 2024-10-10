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        Haberler Dünya Son dakika: BM: İsrail BM Barış Gücü'ne ateş açtı | Dış Haberler

        BM: İsrail BM Barış Gücü'ne ateş açtı

        Birleşmiş Milletler, İsrail'in Güney Lübnan'daki BM Barış Gücü'ne ateş açtığını, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.10.2024 - 14:59
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        BM: İsrail BM Barış Gücü'ne ateş açtı
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        İsrail'in Lübnan'ı bir haftayı aşkın süredir bombalaması; BM Barış Gücü'ne de sıçradı.

        İsrail, Lübnan'da bulunan BM Barış Gücü'nün bulunduğu gözetleme kulesine tank atışı açtı. İki BM Barış Gücü askeri kuleden düşerek hafif yaralandı.

        İsrail'in son 24 saatte BM Barış Gücü'ne saldırı sayısı ise üç. Tank atışı haricindeki diğer iki saldırının hafif silahlarla yapıldığı ve kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

        BM'den yapılan açıklamaya göre İsrail ve Hizbullah çatışmalarının arasında kalan BM Barış Gücü karargahı ve yakın mevzileri defalarca vuruldu.

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