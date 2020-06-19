Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK),ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı "sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı" şiddetle kınayan tasarıyı kabul etti.
İsviçre'nin Cenevre kentinde sona eren İHK'nin 43'üncü oturumuna, bazı Afrika ülkeleri tarafından sunulan tasarı damga vurdu.
47 üyeli Konsey, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan siyahilere karşı sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı şiddetle kınayan tasarıyı oylama yapılmadan mutabakat ile kabul etti.
Karar ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'e ABD yönetiminin "ırkçılık karşıtı barışçıl protestolara" karşı müdahalesinin araştırılması yetkisi verildi.
Buna göre, Bachelet yürütülecek soruşturmanın ardından hazırlayacağı raporu Haziran 2021'de Konseye sunacak.
Bachelet ayrıca, Afrikalılar ve Afrika kökenlilere yönelik "polis vahşeti" hakkında düzenli olarak Konseyi bilgilendirecek.
ABD DOĞRUDAN HEDEF ALINMADI
Burkina Faso'nun Afrika ülkeleri adına sunduğu ilk karar tasarısı metni ülkelerin üzerinde uzlaşamaması sonucu değiştirildi.
Tam mutabakat kabul edilen yeni metinde ABD'nin doğrudan hedef alınmaması dikkati çekti.
ABD, İsrail karşıtı olmakla suçladığı Konseyden 18 Haziran 2018'de ayrılmıştı.
İHK'nin 17 Haziran'da video konferans yoluyla düzenlediği özel oturumuna katılan ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, BM'ye ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulunmuştu.
Floyd, "Umarım, ABD'de siyahilerin öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz." ifadesini kullanmıştı.
FLOYD'UN ÖLDÜRÜLMESİ
Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.
"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.
New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!