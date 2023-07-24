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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

        BM Genel Sekreteri Guterres'ten Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesiyle en yüksek bedeli, en zayıf olanların ödeyeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:47
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        BM'den Rusya'ya 'tahıl' tepkisi
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        BM'nin merkezi Roma'da bulunan Gıda ve Tarım Örgütü'nde (FAO) 2'ncisi düzenlenen Gıda Sistemleri Zirvesi'nin açılışına katılan Guterres, burada bir konuşma yaptı.

        Guterres, bu zirvenin esasen ihtiyaç sahibi insanlara temel insan hakkı olan beslenme hakkıyla ilgili olduğunu belirterek, "Bolluk dolu bir dünyada, insanların acı çekmeye ve açlıktan ölmeye devam etmesi aşırı kötü bir durum. Küresel gıda sistemleri çöktü ve bunun bedelini milyarlarca insan ödüyor." dedi.

        Dünyada 780 milyondan fazla insanın aç olduğunu ve üretilen gıdaların yaklaşık 3'te 1'inin ya kayıp ya da israf edildiğini dile getiren Guterres, 3 milyardan fazla insanın sağlıklı beslenemediğini, 2 milyardan fazla insanın aşırı kilolu olduğunu, 462 milyon kişinin ise zayıf olduğunu ifade etti.

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        Guterres, pek çok topluluğun gıda güvensizliğine ve kıtlığa düşmekten bir adım uzakta olduğunu belirterek, "Bu korkunç tablo, Rusya’nın Ukrayna limanlarından binden fazla gemiyle 32 milyon tondan fazla gıdanın güvenli şekilde ihraç edilmesini sağlayan Karadeniz Girişimi'nin sonlandırılmasıyla daha da kasvetli bir hal aldı." diye konuştu.

        Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin, Rusya'nın gıda ve gübre ihracatını kolaylaştırmaya ilişkin mutabakat zaptıyla, küresel gıda güvenliği ve gıda fiyat istikrarı açısından hayati önem taşıdığını aktaran Guterres, gıda fiyatlarının geçen yılki en yüksek seviyesinden yüzde 23 düştüğünü bildirdi.

        Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın önemine vurgu yapan BM Genel Sekreteri, "Karadeniz Girişimi'nin sona ermesiyle en zayıf olanlar en yüksek bedeli ödeyecek. Gıda fiyatları yükseldiğinde herkes bunun bedelini ödüyor." ifadelerini kullandı.

        Guterres, Rusya ve Ukrayna'nın küresel gıda güvenliği için çok önemli iki ülke olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Kendi adıma, hem Ukrayna hem de Rusya'dan gıda ürünleri ve gübrelerin küresel pazarlara engelsiz erişimini kolaylaştırmaya ve herkesin hak ettiği gıda güvenliğini sağlamaya kararlıyım. Rusya'ya son teklifim doğrultusunda Karadeniz Girişimi'nin uygulanmasına geri dönmeye davet ediyorum. Uluslararası toplumu, bu temel çabada etkili çözümler için birlik olmaya çağırıyorum."

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        Guterres, ülkelere gelecek için gıda sistemlerini dönüştürme ve herkesin ihtiyaç duyduğu, hak ettiği güvenli ve besleyici gıdaya erişimi sağlama çağrısı yaptı.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de zirvenin açılışında, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesine değinerek, bu durumun gıda güvenliği krizini arttırdığını belirtti.

        "Rusya kararını yeniden gözden geçirmeli." diyen Meloni, gıda güvenliğinin gelecek yıl dönem başkanı olacakları G7'nin de öncelikli temaları arasında yer alacağını söyledi.

        Fotoğraf: AA

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