BM: Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ı açlık riskiyle karşı karşıya

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UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'de her gün yiyecek ve su bulmak için hayatta kalma mücadelesi verildiğini" belirten White, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi felaket boyutunda açlık sorunu yaşıyor; nüfusun yüzde 40'ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir."