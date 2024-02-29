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        Haberler Dünya BM: Gazze'nin batısında yüzlerce insanın öldürüldüğü haberleri dehşet verici

        BM: Gazze'nin batısında yüzlerce insanın öldürüldüğü haberleri dehşet verici

        Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürülmesi ve yaralanmasının dehşet verici olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:19 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:19
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        BM: Gazze'den gelen haberler dehşet verici
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        BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yazılı açıklamasında, "Bugün Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler karşısında dehşete düştüm." ifadesine yer verdi.

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        Gazze'de hayatın korkunç bir hızla tükendiğinin altını çizen Griffiths, "Beş aya yakın süren acımasız düşmanlıklardan sonra bile Gazze hala bizi şok etme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

        BM Koordinatörü, bu saldırıyla birlikte, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bine ulaştığını kaydetti.

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        #gazze
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