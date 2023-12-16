BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir 'açlık' kriziyle karşı karşıya

BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir 'açlık' kriziyle karşı karşıya

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 2 buçuk aydır İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde açlık krizinin "endişe verici" boyuta ulaştığını belirtti.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lazzarini, "Gazze'de nereye giderseniz gidin çaresizlik, açlık ve panik yaşayan insanları görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin daha önce hiç tanık olmadığı boyutlarda kötü yaşam koşulları ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Lazzarini, açlığın Gazze'deki krizi daha da derinleştireceği konusunda uyardı.

Lazzarini, Gazze'ye düzenlediği son ziyaretinde tanık olduklarını şu ifadelerle dile getirdi:

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"Tamamıyla yeni bir şeye tanık olduk, o da insanların yardım tırlarını durdurup yiyecek alıp hemen yemeleri, bu da onların çaresizliğini ve açlığını gösteriyor."

7 Ekim'de alevlenen çatışmalar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

7 Ekim'deki saldırılarda Hamas tarafından 1200 İsrailli öldürüldü, 5 bin 132 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118’i karadan olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 289 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Fotoğraf: AP